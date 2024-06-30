У Дніпрі 5-й трамвай знову поїхав після ракетного удару

У Дніпрі трамвай № 5 відновив свою роботу.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

Шановні дніпряни, після ракетного удару 5-й трамвай вже знову поїхав.Користуйтесь, будь ласка. У під@рів нічого не вийде, — заявив очільник міста.

Раніше була інформація про те, що трамваї №5, №12: курсуватимуть до бульв. Батальйону Дніпро із заїздом на вул. Миколи Руденка.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки є загиблий та поранені. Постраждала дитина. Пошкоджено девʼятиповерховий будинок, зруйновані чотири поверхи.

Сьогодні рятувальники розчистили завали багатоповерхівки до 7-го поверху.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: