У Дніпрі 5-й трамвай знову поїхав після ракетного удару

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.
Шановні дніпряни, після ракетного удару 5-й трамвай вже знову поїхав.Користуйтесь, будь ласка. У під@рів нічого не вийде, — заявив очільник міста.
Раніше була інформація про те, що трамваї №5, №12: курсуватимуть до бульв. Батальйону Дніпро із заїздом на вул. Миколи Руденка.
Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки є загиблий та поранені. Постраждала дитина. Пошкоджено девʼятиповерховий будинок, зруйновані чотири поверхи.
Сьогодні рятувальники розчистили завали багатоповерхівки до 7-го поверху.
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