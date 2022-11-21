У Дніпрі 44-річний чоловік напав на знайомого з кухонним ножем

44-річний дніпрянин завдав 22-річному знайомому ножове поранення у груди та втік з місця злочину. На місце події викликали правоохоронців. Вони почали пошук підозрюваного. Незабаром чоловіка затримали.
Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.
Цього ж дня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тепер дніпрянин може провести 8 років за гратами.
Триває досудове розслідування.
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