У Дніпрі 30 серпня деякі тролейбуси на годину змінять маршрут: схеми руху

На площі Соборній у Дніпрі проводяться ремонтні роботи проїзної частини. У зв’язку з цим сьогодні, 30 серпня, введені тимчасові зміни у маршрутах деяких тролейбусів.
Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.
З 13:00 до 14:00 тролейбуси курсуватимуть зі змінами:
Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні своїх маршрутів.
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