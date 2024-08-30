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У Дніпрі 30 серпня деякі тролейбуси на годину змінять маршрут: схеми руху

Сьогодні 07:23
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Низка тролейбусів у Дніпрі тимчасово курсуватиме зі змінами.

Новости Днепра про У Дніпрі 30 серпня деякі тролейбуси на годину змінять маршрут: схеми руху

На площі Соборній у Дніпрі проводяться ремонтні роботи проїзної частини. У зв’язку з цим сьогодні, 30 серпня, введені тимчасові зміни у маршрутах деяких тролейбусів. 

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”. 

З 13:00 до 14:00 тролейбуси курсуватимуть зі змінами: 

  • маршрут №1 прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;
  • маршрути №4, №6, №10, №Б прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну;
  • маршрути №9, №16, №21 прямуватимуть до Університету науки і технологій.

Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні своїх маршрутів. 

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Новости Днепра про У Дніпрі 30 серпня деякі тролейбуси на годину змінять маршрут: схеми рухуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 30 серпня деякі тролейбуси на годину змінять маршрут: схеми рухуРусский

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