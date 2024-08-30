У Дніпрі 30 серпня деякі тролейбуси на годину змінять маршрут: схеми руху

Низка тролейбусів у Дніпрі тимчасово курсуватиме зі змінами.

На площі Соборній у Дніпрі проводяться ремонтні роботи проїзної частини. У зв’язку з цим сьогодні, 30 серпня, введені тимчасові зміни у маршрутах деяких тролейбусів.

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.

З 13:00 до 14:00 тролейбуси курсуватимуть зі змінами:

маршрут № 1 прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;

прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки; маршрути № 4 , № 6 , № 10 , № Б прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну;

, № , № , № прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну; маршрути №9, №16, №21 прямуватимуть до Університету науки і технологій.

Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні своїх маршрутів.

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