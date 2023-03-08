У Дніпрі 30-річна жінка ледь не вчаділа під час пожежі

У Дніпрі врятували 30-річну власницю квартири.

Про цей випадок повідомили в управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.

Так, виклик до рятувальників надійшов ввечері 7 березня. Пожежа сталася на вулиці Орловська Чечелівського району Дніпра.

Приїхавши на місце інциденту, вогнеборці з’ясували, що з квартири на 5-поверсі йде густий дим. Усередині знаходилася 30-річна власниця квартири, яка постраждала внаслідок пожежі. Жінку забрали до лікарні, попередній діагноз – отруєння продуктами горіння.

Через 30 хвилин пожежу вдалося загасити. Вогнем пошкоджено речі всередині квартири.

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