У Дніпрі 30-річна жінка ледь не вчаділа під час пожежі

Про цей випадок повідомили в управлінні ДСНС у Дніпропетровській області.
Так, виклик до рятувальників надійшов ввечері 7 березня. Пожежа сталася на вулиці Орловська Чечелівського району Дніпра.
Приїхавши на місце інциденту, вогнеборці з’ясували, що з квартири на 5-поверсі йде густий дим. Усередині знаходилася 30-річна власниця квартири, яка постраждала внаслідок пожежі. Жінку забрали до лікарні, попередній діагноз – отруєння продуктами горіння.
Через 30 хвилин пожежу вдалося загасити. Вогнем пошкоджено речі всередині квартири.
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