У Дніпрі 30 липня жителям деяких вулиць відключать світло: причина, час та адреси

Сьогодні, 30 липня, приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме планові роботи.
Про це йдеться на сайті міськради.
У зв’язку із цим з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання будинків розташованих за адресами:
Окрім цього, сьогодні у Дніпрі вперше за кілька місяців протягом усієї доби не діятимуть графіки відключень світла.
Раніше ми писали про те, чому зараз відключень світла більше, ніж минулого року, а також чому у Дніпрі відключають світло не тільки вдень, але й уночі. Крім цього, розповідали про те, що у центрі Дніпра здають в оренду квартиру, в якій завжди є електроенергія.
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