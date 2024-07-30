У Дніпрі 30 липня жителям деяких вулиць відключать світло: причина, час та адреси

Жителі восьми вулиць та одного провулку залишаться без світла.

Сьогодні, 30 липня, приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме планові роботи.

Про це йдеться на сайті міськради.

У зв’язку із цим з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання будинків розташованих за адресами:

вул. Берестейська: 18-24 (парні);

вул. Будівельників: 35, 37, 41-47 (непарні);

вул. Енергетична: 14-А, 18, 20-Б, 25;

вул. Макарова: 10-А, 12, 14, 16, 18-К, 20, 22, 26, 27, 29, 31-33, 35-А, 37, 39;

вул. Призаводська: 1-А, 2-4;

вул. Промислова: 1-Г, 3-А;

вул. Фабрична: 1;

вул. Фабрично-заводська: 27-Б, 58, 60-А, 62;

пров. Енергетичний: 2, 4-6, 8.

Окрім цього, сьогодні у Дніпрі вперше за кілька місяців протягом усієї доби не діятимуть графіки відключень світла.

Раніше ми писали про те, чому зараз відключень світла більше, ніж минулого року, а також чому у Дніпрі відключають світло не тільки вдень, але й уночі. Крім цього, розповідали про те, що у центрі Дніпра здають в оренду квартиру, в якій завжди є електроенергія.

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