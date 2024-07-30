Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі 30 липня жителям деяких вулиць відключать світло: причина, час та адреси

Сьогодні 06:56
просмотров

Жителі восьми вулиць та одного провулку залишаться без світла.

Новости Днепра про У Дніпрі 30 липня жителям деяких вулиць відключать світло: причина, час та адреси

Сьогодні, 30 липня, приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме планові роботи. 

Про це йдеться на сайті міськради.

У зв’язку із цим з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання будинків розташованих за адресами:

  • вул. Берестейська: 18-24 (парні); 
  • вул. Будівельників: 35, 37, 41-47 (непарні); 
  • вул. Енергетична: 14-А, 18, 20-Б, 25; 
  • вул. Макарова: 10-А, 12, 14, 16, 18-К, 20, 22, 26, 27, 29, 31-33, 35-А, 37, 39; 
  • вул. Призаводська: 1-А, 2-4; 
  • вул. Промислова: 1-Г, 3-А; 
  • вул. Фабрична: 1; 
  • вул. Фабрично-заводська: 27-Б, 58, 60-А, 62; 
  • пров. Енергетичний: 2, 4-6, 8.

Окрім цього, сьогодні у Дніпрі вперше за кілька місяців протягом усієї доби не діятимуть графіки відключень світла.

Раніше ми писали про те, чому зараз відключень світла більше, ніж минулого року, а також чому у Дніпрі відключають світло не тільки вдень, але й уночі. Крім цього, розповідали про те, що у центрі Дніпра здають в оренду квартиру, в якій завжди є електроенергія. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 30 липня жителям деяких вулиць відключать світло: причина, час та адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 30 липня жителям деяких вулиць відключать світло: причина, час та адресиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Неповнолітній хлопець з Кам’янського хотів самотужки поїхати за кордон: його знайшли в Одесі
    Новини Дніпра
    Вчора 22:01
    Неповнолітній хлопець з Кам’янського хотів самотужки поїхати за кордон: його знайшли в Одесі

    Неповнолітній житель Кам'янського хотів самотужки виїхати з країни.

    На Дніпропетровщині з’явилося нове село, але є нюанс
    Новини Дніпра
    Вчора 20:45
    На Дніпропетровщині з’явилося нове село, але є нюанс

    Одне із селищ Дніпропетровщини стало селом.

    У Дніпрі п’яний водій ВАЗа наїхав на Ford та втік з місця ДТП
    Новини Дніпра
    Вчора 20:08
    У Дніпрі п’яний водій ВАЗа наїхав на Ford та втік з місця ДТП

    У Дніпрі водій втік з місця ДТП.

    У Дніпрі двоє 13-річних дівчат отруїлися димом на пожежі
    Новини Дніпра
    Вчора 19:19
    У Дніпрі двоє 13-річних дівчат отруїлися димом на пожежі

    У Дніпрі горів будинок.

    Наверх