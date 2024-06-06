У Дніпрі 3-річна дитина випала з вікна десятого поверху: коментар поліції

У Дніпрі в Амур-Нижньодніпровському районі маленька дитина випала з вікна десятого поверху.

Про це кореспондентам dnepr.info повідомила речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник.

5 червня близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків в Амур-Нижньодніпровському районі дитина випала з вікна 10 поверху.

Відомо, що дівчинка жива, її госпіталізували до лікарні з отриманими травмами від падіння.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Триває слідство, – зазначила речниця.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що кореспонденти dnepr.info отримали коментар поліції щодо ДТП на Перемозі, внаслідок якої постраждала дівчина.

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