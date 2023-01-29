У Дніпрі 29 січня вимикатимуть світло: актуальні графіки

Укренерго встановило такі ліміти на споживання електроенергії в Дніпропетровській області: вдень 1159 МВт/вночі 1208 МВт. Це дозволяє застосовувати графіки стабілізаційних відключень цілодобово.
Про це повідомили в ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначили у компанії.
Подивитися графік ймовірних відключень можна:
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