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У Дніпрі 29 січня вимикатимуть світло: актуальні графіки

Сьогодні 09:04
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У Дніпрі в неділю 29 січня вимикатимуть світло.

Новости Днепра про У Дніпрі 29 січня вимикатимуть світло: актуальні графіки

Укренерго встановило такі ліміти на споживання електроенергії в Дніпропетровській області: вдень 1159 МВт/вночі 1208 МВт. Це дозволяє застосовувати графіки стабілізаційних відключень цілодобово.

Про це повідомили в ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначили у компанії.

Подивитися графік ймовірних відключень можна:

  • тут, якщо ви абонент ДТЕК;
  • тут, якщо ви абонент ЦЕК.

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Новости Днепра про У Дніпрі 29 січня вимикатимуть світло: актуальні графікиУкраїнська

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