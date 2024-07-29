У Дніпрі 29 липня відключень світла буде мало: графіки

За розпорядженням Укренерго у Дніпрі та області 29 липня застосовуватимуться відключення лише однієї черги.
Це означає, що “понеділок обіцяє бути світлим”, повідомили у ДТЕК.
Також сьогодні не будуть діяти відключення у світло-сірих зонах графіків ДТЕК. Графік відключень абонентів компанії на сьогодні можна подивитися ТУТ.
Для абонентів ЦЕК будуть задіяні відключення 1, 3 та 6 черг:
В усі інші години сьогодні обмеження споживання електроенергії не застосовуватимуться.
Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.
Зауважимо, що протягом дня можливі зміни у застосуванні обмежень споживання електроенергії. Рекомендуємо слідкувати за офіційними порталами енергетичних компаній.
Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, чи можна під час відключення світла у Дніпрі увімкнути живлення ліфтів.
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