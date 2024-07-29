У Дніпрі 29 липня відключень світла буде мало: графіки

Відключень буде менше.

За розпорядженням Укренерго у Дніпрі та області 29 липня застосовуватимуться відключення лише однієї черги.

Це означає, що “понеділок обіцяє бути світлим”, повідомили у ДТЕК.

Також сьогодні не будуть діяти відключення у світло-сірих зонах графіків ДТЕК. Графік відключень абонентів компанії на сьогодні можна подивитися ТУТ.

Для абонентів ЦЕК будуть задіяні відключення 1, 3 та 6 черг:

6 черга:

– з 16:00 до 19:00.

– з 16:00 до 19:00. 3 черга:

– з 19:00 до 21:00.

– з 19:00 до 21:00. 1 черга:

– з 21:00 до 23:00.

В усі інші години сьогодні обмеження споживання електроенергії не застосовуватимуться.

Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.

Зауважимо, що протягом дня можливі зміни у застосуванні обмежень споживання електроенергії. Рекомендуємо слідкувати за офіційними порталами енергетичних компаній.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, чи можна під час відключення світла у Дніпрі увімкнути живлення ліфтів.

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