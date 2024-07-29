У Дніпрі 29 липня світла буде ще більше: зміни у графіках відключень

У соціальних мережах приватної енергетичної компанії ДТЕК повідомили про зміни у графіках відключень для деяких регіонів – світла буде ще більше. У список увійшли Київська, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.
Сьогодні відключення діятимуть в межах однієї черги. Заходи обмеження споживання застосовуватимуть на дві години пізніше – з 18:00. Діятимуть графіки до 23:00. Тобто обмеження діятимуть лише у години вечірнього пікового споживання.
Попередні графіки відключень, про які ми писали сьогодні, будуть змінені приватними енергетичними компаніями.
Абоненти ЦЕК можуть слідкувати у Telegram-каналі, ДТЕК – у чат-боті.
У Міненерго зазначають, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.
Однак, незважаючи на пом’якшення у застосуваннях відключень світла, дефіцит в енергосистемі зберігається.
Звертаємось до українців із закликом продовжувати споживати електроенергію ощадливо, – написали в публікації Міненерго.
Читайте також:
Автор:
Не чекайте дарма.
У Дніпрі та області зберігається надзвичайний рівень небезпеки.
Громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами.
Невідомі нищать могили військових.