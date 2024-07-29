У Дніпрі 29 липня світла буде ще більше: зміни у графіках відключень

Хороші новини від ДТЕК.

У соціальних мережах приватної енергетичної компанії ДТЕК повідомили про зміни у графіках відключень для деяких регіонів – світла буде ще більше. У список увійшли Київська, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

Сьогодні відключення діятимуть в межах однієї черги. Заходи обмеження споживання застосовуватимуть на дві години пізніше – з 18:00. Діятимуть графіки до 23:00. Тобто обмеження діятимуть лише у години вечірнього пікового споживання.

Попередні графіки відключень, про які ми писали сьогодні, будуть змінені приватними енергетичними компаніями.

Абоненти ЦЕК можуть слідкувати у Telegram-каналі, ДТЕК – у чат-боті.

У Міненерго зазначають, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Однак, незважаючи на пом’якшення у застосуваннях відключень світла, дефіцит в енергосистемі зберігається.

Звертаємось до українців із закликом продовжувати споживати електроенергію ощадливо, – написали в публікації Міненерго.

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