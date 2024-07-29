У Дніпрі 29 липня деякі тролейбуси тимчасово курсуватимуть зі змінами: деталі - Днепр Инфо
У Дніпрі 29 липня деякі тролейбуси тимчасово курсуватимуть зі змінами: деталі
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Сегодня 09:41

Громадський транспорт курсуватиме за зміненими маршрутами.

Новости Днепра про У Дніпрі 29 липня деякі тролейбуси тимчасово курсуватимуть зі змінами: деталі

Сьогодні, відбудуться тимчасові зміни у маршрутах деяких тролейбусів, а також автобусу.

Про це повідомили на офіційному порталі КП “Дніпровській електротранспорт”. 

У зв’язку із проведенням ремонту проїзної частини на пл. Соборній сьогодні, 29 липня, з 13:00 до 14:30 год. деякі тролейбуси курсуватимуть таким чином:

  • маршрут №1 прямуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;
  • маршрути №4, №6, №Б, №10 прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького без заїзду на пл. Соборну;
  • маршрути №9, №16, №21 прямуватимуть до Університету науки і технологій.

Окрім цього, кінцева автобусів №109К тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею.

Також, сьогодні громадський транспорт продовжує курсувати зі змінами у зв’язку із виконанням ремонту колії на перехресті просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери: 

  • автобуси №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджають за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;
  • автобус №155 у напрямку Залізничного вокзалу рухається за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки –  вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом;
  • автобус №73 у напрямку Залізничного вокзалу продовжує об’їжджати за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;
  • тролейбус №5 від просп. Олександра Поля курсує по вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до Залізничного вокзалу;
  • тролейбус «Б» курсує в об’їзд через вул. Філософську;
  • трамвай №5 в напрямку ж/м Західний рухається через вул. Степана Бандери – пл. Старомостову – Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони;
  • трамваї №12, №17 від пл. Старомостової курсує через Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони – вул. Володимира Антоновича.
  • Для зручності пасажирів, в схему трамвайних маршрутів №5, №12 та №17 введено тимчасову зупинку «вул. Пастера», яка розташована на розі вул. Пастера та просп. Дмитра Яворницького.

А також через ремонт мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого деякі автобуси та тролейбуси продовжують рухатися за маршрутами:

  • автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсують в об’їзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;
  • тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсують в об’їзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

Увесь інший громадський транспорт сьогодні працюватиме у штатному режимі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі 29 липня деякі тролейбуси тимчасово курсуватимуть зі змінами: деталіУкраїнська

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