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  • У Дніпрі 28 червня вимикатимуть світло за графіками всю добу, але додаткових обмежень не буде

У Дніпрі 28 червня вимикатимуть світло за графіками всю добу, але додаткових обмежень не буде

Сьогодні 18:38
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У Дніпрі та області знову всю добу діятимуть графіки погодинних відключень.

Новости Днепра про У Дніпрі 28 червня вимикатимуть світло за графіками всю добу, але додаткових обмежень не буде

У п’ятницю, 28 червня, на нас знову чекають стабілізаційні відключення. За командою НЕК Укренерго, вони триватимуть впродовж усієї доби.
 
Як повідомили у ДТЕК Дніпровські електромережі, у Дніпропетровській області діють нові графіки. Ознайомитися з ними можна у чат-боті у Viber (https://www.viber.com/dtekdniprovskielektromerezhi), Telegram (https://t.me/DTEKDniprovskiElektromerezhiBot) та на сайті ( https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns). Рекомендують використовувати саме чат-бот, адже на сайті через велику кількість запитів можуть бути збої.
 
Варто зауважити, що додаткових обмежень поки що не передбачається, тобто під час дії світло-сірих графіків електроенергію не вимикатимуть. 
 
Для абонентів ЦЕК графік оприлюднять ТУТ. 

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Новости Днепра про У Дніпрі 28 червня вимикатимуть світло за графіками всю добу, але додаткових обмежень не будеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 28 червня вимикатимуть світло за графіками всю добу, але додаткових обмежень не будеРусский

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