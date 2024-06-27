У Дніпрі 28 червня вимикатимуть світло за графіками всю добу, але додаткових обмежень не буде

У п’ятницю, 28 червня, на нас знову чекають стабілізаційні відключення. За командою НЕК Укренерго, вони триватимуть впродовж усієї доби.

Як повідомили у ДТЕК Дніпровські електромережі, у Дніпропетровській області діють нові графіки. Ознайомитися з ними можна у чат-боті у Viber (), Telegram () та на сайті (). Рекомендують використовувати саме чат-бот, адже на сайті через велику кількість запитів можуть бути збої.