Сайт Дніпра Новини У Дніпрі 28 червня вимикатимуть світло за графіками всю добу, але додаткових обмежень не буде У Дніпрі 28 червня вимикатимуть світло за графіками всю добу, але додаткових обмежень не буде
У Дніпрі та області знову всю добу діятимуть графіки погодинних відключень.
У п’ятницю, 28 червня, на нас знову чекають стабілізаційні відключення. За командою НЕК Укренерго, вони триватимуть впродовж усієї доби.
Варто зауважити, що додаткових обмежень поки що не передбачається, тобто під час дії світло-сірих графіків електроенергію не вимикатимуть.
Для абонентів ЦЕК графік оприлюднять
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Українська Русский Яна Юхименко
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