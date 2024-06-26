У Дніпрі 26 червня на декількох вулицях світла не буде зранку до вечора: адреси - Днепр Инфо
У Дніпрі 26 червня на декількох вулицях світла не буде зранку до вечора: адреси
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Сегодня 06:43

Деяким абонентам ЦЕК призупинять подачу електроенергії майже на весь день.

Новости Днепра про У Дніпрі 26 червня на декількох вулицях світла не буде зранку до вечора: адреси

Список адрес опублікували на офіційному порталі приватної енергетичної компанії “ЦЕК”.

У зв’язку з проведенням планових робіт світла не буде з 08:00 до 18:00 за такими адресами:

  • вул. Аеропорт: 39, 79, 113, 114, 169, 320, 436;
  • вул. Аеродром: 10, 11, 14-17, 268;
  • вул. Будівельників: 10-Т, 295, 305.

Детальніше про відключення світла абоненти ЦЕК можуть дізнатися у Telegram-каналі компанії або на сайті.

Абонентам ДТЕК слідкувати за ситуацією з електропостачанням можна на сайті.

Нагадаємо, вчора ми писали, що сьогодні, 26 червня, графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби, а з 17:00 до 23:00 діятимуть суворіші обмеження.

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