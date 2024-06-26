Список адрес опублікували на офіційному порталі приватної енергетичної компанії “ЦЕК”.
У зв’язку з проведенням планових робіт світла не буде з 08:00 до 18:00 за такими адресами:
Детальніше про відключення світла абоненти ЦЕК можуть дізнатися у Telegram-каналі компанії або на сайті.
Абонентам ДТЕК слідкувати за ситуацією з електропостачанням можна на сайті.
Нагадаємо, вчора ми писали, що сьогодні, 26 червня, графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби, а з 17:00 до 23:00 діятимуть суворіші обмеження.
Читайте також:
Нардеп стверджує, що до нього підійшли “три хлопця з коляскою”…
На Дніпропетровщині допомагали чоловіку, який впав з 3-го поверху.
У Дніпрі знову вимикатимуть світло всю добу.
Викрили правоохоронців, які займалися поборами на одному із блокпостів Дніпропетровщини.