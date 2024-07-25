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У Дніпрі 25 липня світло вимикатимуть лише ввечері: графіки відключень

Сьогодні 07:39
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Ввечері застосовуватимуть лише одну чергу відключень.

Новости Днепра про У Дніпрі 25 липня світло вимикатимуть лише ввечері: графіки відключень

Внаслідок зменшення дефіциту в енергосистемі сьогодні, 25 липня, не вимикатимуть майже протягом усього дня – електропостачання обмежуватимуть лише ввечері. 

У Telegram-каналі ЦЕК опублікували графіки на сьогодні. На вечір планується відключення лише 2 та 3 черг: 

  • 2 черга застосовуватиметься з 16:00 до 19:00;
  • 3 черга – з 19:00 до 22:00.

Для абонентів ДТЕК відключень у “світло-сірих” зонах не передбачується. Графік відключень на сьогодні можна подивитися ТУТ.

Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.

Зауважимо, що протягом дня можливі зміни у застосуванні обмежень споживання електроенергії. Рекомендуємо слідкувати за офіційними порталами енергетичних компаній.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, чи можна під час відключення світла у Дніпрі увімкнути живлення ліфтів.

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Новости Днепра про У Дніпрі 25 липня світло вимикатимуть лише ввечері: графіки відключеньУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 25 липня світло вимикатимуть лише ввечері: графіки відключеньРусский

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