У Дніпрі 25 липня світло вимикатимуть лише ввечері: графіки відключень

Внаслідок зменшення дефіциту в енергосистемі сьогодні, 25 липня, не вимикатимуть майже протягом усього дня – електропостачання обмежуватимуть лише ввечері.
У Telegram-каналі ЦЕК опублікували графіки на сьогодні. На вечір планується відключення лише 2 та 3 черг:
Для абонентів ДТЕК відключень у “світло-сірих” зонах не передбачується. Графік відключень на сьогодні можна подивитися ТУТ.
Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.
Зауважимо, що протягом дня можливі зміни у застосуванні обмежень споживання електроенергії. Рекомендуємо слідкувати за офіційними порталами енергетичних компаній.
Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, чи можна під час відключення світла у Дніпрі увімкнути живлення ліфтів.
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