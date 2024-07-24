У Дніпрі 25 липня світло відключатимуть лише ввечері: у які години

Хороші новини від Укренерго.

ДТЕК “Дніпровські електромережі” повідомили хорошу новину – у нашій енергосистемі відчутно зменшився дефіцит. У четвер, 25 липня, електропостачання обмежуватимуть лише ввечері.

За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра застосовуватимуться з 16:00 до 22:00.

У разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Тобто, якщо за графіком у вас не заплановані відключення з 16 до 22, тоді світло буде всю добу.

Причина покращення ситуації з електроенергією – виведення з ремонту ще одного блоку АЕС та зменшення споживання.

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