У Дніпрі 25 червня світло вимикатимуть всю добу та обсяг обмежень буде більшим

Обсяг обмежень буде більшим.

У вівторок, 25 червня, у Дніпрі та області знову вимикатимуть світло. Графіки діятимуть всю добу. Обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00. Тобто у ці години можуть буди відключення і в сірій зоні, або відключатимуть відразу по кілька черг.



Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.



Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, у Дніпрі ДТЕК запровадить нові “світло-сірі” графіки відключень. Тобто темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає, світло-сіра зона – відключення світла можливі, а біла зона – світло гарантовано є.

На скрині графік для 5 групи ДТЕК.

Дізнатися про відключення абонентів Центральної енергетичної компанії можна ТУТ.

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