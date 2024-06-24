У Дніпрі 25 червня світло вимикатимуть всю добу та обсяг обмежень буде більшим

У вівторок, 25 червня, у Дніпрі та області знову вимикатимуть світло. Графіки діятимуть всю добу. Обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00. Тобто у ці години можуть буди відключення і в сірій зоні, або відключатимуть відразу по кілька черг.
Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Нагадаємо, у Дніпрі ДТЕК запровадить нові “світло-сірі” графіки відключень. Тобто темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає, світло-сіра зона – відключення світла можливі, а біла зона – світло гарантовано є.
На скрині графік для 5 групи ДТЕК.
Дізнатися про відключення абонентів Центральної енергетичної компанії можна ТУТ.
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ДТЕК запровадить нові графіки.