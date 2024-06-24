Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі 25 червня світло вимикатимуть всю добу та обсяг обмежень буде більшим

У Дніпрі 25 червня світло вимикатимуть всю добу та обсяг обмежень буде більшим

Сьогодні 21:32
просмотров

Обсяг обмежень буде більшим.

Новости Днепра про У Дніпрі 25 червня світло вимикатимуть всю добу та обсяг обмежень буде більшим

У вівторок, 25 червня, у Дніпрі та області знову вимикатимуть світло. Графіки діятимуть всю добу.  Обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00. Тобто у ці години можуть буди відключення і в сірій зоні, або відключатимуть відразу по кілька черг. 
 
Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак.
 
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, у Дніпрі ДТЕК запровадить нові “світло-сірі” графіки відключень. Тобто темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає, світло-сіра зона – відключення світла можливі, а біла зона – світло гарантовано є.

На скрині графік для 5 групи ДТЕК. 

Новости Днепра про У Дніпрі 25 червня світло вимикатимуть всю добу та обсяг обмежень буде більшим

Дізнатися про відключення абонентів Центральної енергетичної компанії можна ТУТ.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 25 червня світло вимикатимуть всю добу та обсяг обмежень буде більшимУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 25 червня світло вимикатимуть всю добу та обсяг обмежень буде більшимРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі спалахнув дах приватного будинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:57
    У Дніпрі спалахнув дах приватного будинку

    У Дніпрі палав приватний будинок.

    Водій фургона наїхав на літню жінку: поліція розшукує свідків ДТП у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:47
    Водій фургона наїхав на літню жінку: поліція розшукує свідків ДТП у Дніпрі

    У Дніпрі шукають свідків ДТП.

    Жінку з Кривого Рогу, яку підозрюють у вбивстві власної доньки, взяли під варту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:39
    Жінку з Кривого Рогу, яку підозрюють у вбивстві власної доньки, взяли під варту

    Жінку з Кривого Рогу, яка вбила власну доньку, взяли під…

    У Дніпрі та області ДТЕК запровадить нові “світло-сірі” графіки відключень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:49
    У Дніпрі та області ДТЕК запровадить нові “світло-сірі” графіки відключень

    ДТЕК запровадить нові графіки.

    Наверх