У Дніпрі через проведення планових робіт низка вулиць залишиться без світла на весь день

Приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме ремонтні роботи, у зв'язку з цим буде припинено електропостачання деяких вулиць.

Список адрес опублікували на офіційному сайті компанії.

З 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Братів Горобців: 60;

вул. Павла Чубинського: 4, 6, 8;

вул. Алли Горської: 80;

вул. Каунаська: 22;

вул. Національної Гвардії: 9, 11, 13-А, 17.

А також, з 08:00 до 20:00:

вул. Алана Шепарда: 13-А;

вул. Робоча: 93-А.

Нагадаємо, у Дніпрі ДТЕК запровадить нові “світло-сірі” графіки відключень, окрім того, сьогодні, 25 червня, графіки відключень діятимуть всю добу, а обсяг обмеження буде більшим з 12:00 до 23:00.

Детальніше про відключення світла можна дізнатися на офіційних порталах ДТЕК та ЦЕК, а також у чат-боті.

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