У Дніпрі через проведення планових робіт низка вулиць залишиться без світла на весь день

Список адрес опублікували на офіційному сайті компанії.
З 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
А також, з 08:00 до 20:00:
Нагадаємо, у Дніпрі ДТЕК запровадить нові “світло-сірі” графіки відключень, окрім того, сьогодні, 25 червня, графіки відключень діятимуть всю добу, а обсяг обмеження буде більшим з 12:00 до 23:00.
Детальніше про відключення світла можна дізнатися на офіційних порталах ДТЕК та ЦЕК, а також у чат-боті.
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