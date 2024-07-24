У Дніпрі 24 липня світла буде трохи більше: графіки відключень

У Дніпрі у середу 24 липня світло відключатимуть не часто, майже увесь день застосовуватимуть лише 1 чергу відключень. Однак заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби.
За розпорядженням Укренерго для абонентів ЦЕК сьогодні діятиме наступний графік відключень:
Станом на 07:00 застосовуються відключення 4 та 6 черги.
У ДТЕК повідомили, що є висока ймовірність того, що світло-сірі зони в графіках застосовувати не будуть і світло відключатимуть лише у сірих зонах.
Нагадаємо, у “світло-сірих” графіках є три зони відключень:
Варто зазначити, що протягом дня можливі зміни у застосуванні графіках відключень. Слідкувати за ними можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДТЕК пояснили, чому зараз відключень світла більше, ніж минулого року.
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