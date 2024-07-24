У Дніпрі 24 липня світла буде трохи більше: графіки відключень

Відключення світла будуть коротшими.

У Дніпрі у середу 24 липня світло відключатимуть не часто, майже увесь день застосовуватимуть лише 1 чергу відключень. Однак заходи обмеження споживання діятимуть протягом усієї доби.

За розпорядженням Укренерго для абонентів ЦЕК сьогодні діятиме наступний графік відключень:

1 черга:

– з 00:00 до 04:00.

– з 00:00 до 04:00. 2 черга:

– з 00:00 до 04:00;

– з 12:00 до 16:00.

– з 00:00 до 04:00; – з 12:00 до 16:00. 3 черга:

– з 08:00 до 12:00.

– з 08:00 до 12:00. 4 черга:

– з 04:00 до 08:00;

– з 16:00 до 20:00.

– з 04:00 до 08:00; – з 16:00 до 20:00. 5 черга:

– з 20:00 до 24:00.

– з 20:00 до 24:00. 6 черга:

– з 04:00 до 08:00;

– з 20:00 до 22:00.

Станом на 07:00 застосовуються відключення 4 та 6 черги.

У ДТЕК повідомили, що є висока ймовірність того, що світло-сірі зони в графіках застосовувати не будуть і світло відключатимуть лише у сірих зонах.

Нагадаємо, у “світло-сірих” графіках є три зони відключень:

Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає – 4 години без світла.

Світло-сіра зона – відключення світла можливі – 3 години можливого відключення.

Біла зона – світло гарантовано є – 2 години зі світлом.

Варто зазначити, що протягом дня можливі зміни у застосуванні графіках відключень. Слідкувати за ними можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДТЕК пояснили, чому зараз відключень світла більше, ніж минулого року.

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