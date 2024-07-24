У Дніпрі 24 липня світла буде більше: зміни у графіках відключень

У Дніпрі відбулися зміни у графіках відключень.

За розпорядженням Укренерго, графік погодинних відключень світла 24 липня на декілька годин скасовано. Про це повідомили в ДТЕК та ЦЕК.

Графіки, про які ми писали сьогодні, не діятимуть до 16:00.

Зверніть увагу! Аби уникнути аварійних ситуацій після подачі електропостачання не рекомендується вмикати всі електроприлади одночасно.

Про нові графіки буде повідомлено завчасно.

Слідкувати за змінами можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній –ДТЕК та ЦЕК.

Зауважимо, що у зв’язку з аварійними роботами деяким мешканцям Дніпра майже на весь день відключать світло.

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