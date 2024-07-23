Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі 23 липня світло знову вимикатимуть протягом усієї доби: графіки відключень

Сьогодні 08:00
просмотров

Відключення світла будуть довшими.

Новости Днепра про У Дніпрі 23 липня світло знову вимикатимуть протягом усієї доби: графіки відключень

За розпорядженням Укренерго графіки обмеження споживання задіяні на всю добу 23 липня – діятимуть відключення двох та трьох черг одночасно.

В абонентів приватної енергетичної компанії ЦЕК світло відключатимуть за графіком:

  • 1 черга:
    – з 04:00 до 08:00;
    – з 14:00 до 19:00.
  • 2 черга:
    – з 08:00 до 12:00;
    – з 14:00 до 19:00.
  • 3 черга:
    – з 04:00 до 08:00;
    – з 12:00 до 14:00;
    – з 19:00 до 24:00.
  • 4 черга:
    – з 00:00 до 04:00;
    – з 12:00 до 14:00;
    – з 19:00 до 24:00.
  • 5 черга:
    – з 08:00 до 12:00;
    – з 14:00 до 19:00.
  • 6 черга:
    – з 00:00 до 04:00;
    – з 19:00 до 24:00.

Станом на 08:00 застосовуються відключення 2 та 5 черги.

В абонентів ДТЕК світло відключатимуть згідно “світло-сірих” графіків. З 14:00 до 24:00 є висока ймовірність відключень у світло-сірих зонах.

Нагадаємо, у “світло-сірих” графіках є три зони відключень: 

  • Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає – 4 години без світла.
  • Світло-сіра зона – відключення світла можливі – 3 години можливого відключення.
  • Біла зона – світло гарантовано є – 2 години зі світлом.

Зауважимо, протягом дня графіки відключень можуть змінюватися в залежності від стану енергосистеми. Слідкувати за можливими змінами можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, чому у Дніпрі відключають світло не тільки вдень, але й уночі.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 23 липня світло знову вимикатимуть протягом усієї доби: графіки відключеньУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 23 липня світло знову вимикатимуть протягом усієї доби: графіки відключеньРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі через ремонтні роботи на декількох вулицях світла не буде зранку до вечора: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:18
    У Дніпрі через ремонтні роботи на декількох вулицях світла не буде зранку до вечора: адреси

    Деякі жителі Дніпра залишаться без світла майже на весь день.

    У Дніпрі 23 липня декілька тролейбусів та два автобуси тимчасово змінять маршрут
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    У Дніпрі 23 липня декілька тролейбусів та два автобуси тимчасово змінять маршрут

    Відбулися зміни у схемах руху громадського транспорту.

    У небі над Дніпром з’явилася сором’язлива веселка (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 22:02
    У небі над Дніпром з’явилася сором’язлива веселка (ФОТО)

    Жителі Дніпра зафіксували сором'язливу веселку поміж хмар.

    25-річний “наркобарон” з Дніпра організував масштабний міжрегіональний наркокартель
    Новини Дніпра
    Вчора 21:31
    25-річний “наркобарон” з Дніпра організував масштабний міжрегіональний наркокартель

    Масштабну схему зі збуту наркотиків створив житель Дніпра.

    Наверх