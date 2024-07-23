У Дніпрі 23 липня світло знову вимикатимуть протягом усієї доби: графіки відключень

За розпорядженням Укренерго графіки обмеження споживання задіяні на всю добу 23 липня – діятимуть відключення двох та трьох черг одночасно.
В абонентів приватної енергетичної компанії ЦЕК світло відключатимуть за графіком:
Станом на 08:00 застосовуються відключення 2 та 5 черги.
В абонентів ДТЕК світло відключатимуть згідно “світло-сірих” графіків. З 14:00 до 24:00 є висока ймовірність відключень у світло-сірих зонах.
Нагадаємо, у “світло-сірих” графіках є три зони відключень:
Зауважимо, протягом дня графіки відключень можуть змінюватися в залежності від стану енергосистеми. Слідкувати за можливими змінами можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.
Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, чому у Дніпрі відключають світло не тільки вдень, але й уночі.
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