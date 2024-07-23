У Дніпрі 23 липня світло знову вимикатимуть протягом усієї доби: графіки відключень

Відключення світла будуть довшими.

За розпорядженням Укренерго графіки обмеження споживання задіяні на всю добу 23 липня – діятимуть відключення двох та трьох черг одночасно.

В абонентів приватної енергетичної компанії ЦЕК світло відключатимуть за графіком:

1 черга:

– з 04:00 до 08:00;

– з 14:00 до 19:00.

– з 04:00 до 08:00; – з 14:00 до 19:00. 2 черга:

– з 08:00 до 12:00;

– з 14:00 до 19:00.

– з 08:00 до 12:00; – з 14:00 до 19:00. 3 черга:

– з 04:00 до 08:00;

– з 12:00 до 14:00;

– з 19:00 до 24:00.

– з 04:00 до 08:00; – з 12:00 до 14:00; – з 19:00 до 24:00. 4 черга:

– з 00:00 до 04:00;

– з 12:00 до 14:00;

– з 19:00 до 24:00.

– з 00:00 до 04:00; – з 12:00 до 14:00; – з 19:00 до 24:00. 5 черга:

– з 08:00 до 12:00;

– з 14:00 до 19:00.

– з 08:00 до 12:00; – з 14:00 до 19:00. 6 черга:

– з 00:00 до 04:00;

– з 19:00 до 24:00.

Станом на 08:00 застосовуються відключення 2 та 5 черги.

В абонентів ДТЕК світло відключатимуть згідно “світло-сірих” графіків. З 14:00 до 24:00 є висока ймовірність відключень у світло-сірих зонах.

Нагадаємо, у “світло-сірих” графіках є три зони відключень:

Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає – 4 години без світла.

Світло-сіра зона – відключення світла можливі – 3 години можливого відключення.

Біла зона – світло гарантовано є – 2 години зі світлом.

Зауважимо, протягом дня графіки відключень можуть змінюватися в залежності від стану енергосистеми. Слідкувати за можливими змінами можна у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. Детальніше про графіки можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, чому у Дніпрі відключають світло не тільки вдень, але й уночі.

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