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У Дніпрі 22 липня на двох вулицях вимкнуть світло майже на весь день: адреси

Сьогодні 08:21
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У деяких будинках на двох вулицях Дніпра світла не буде зранку до вечора.

Новости Днепра про У Дніпрі 22 липня на двох вулицях вимкнуть світло майже на весь день: адреси

На порталі міської ради повідомили про заплановані відключення світла на понеділок 22 липня. 

Сьогодні приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме планові роботи, у зв’язку з цим з 08:00 до 20:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:

  • вул. Данила Нечая: 17, 19-Д, 21-31 (непарні); 
  • вул. Підмогильного: 7, 9.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі діють графіки погодинних відключень світла – застосовуватимуться дві та три черги відключень. 

Детальніше про відключення можна дізнатися у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. До якої черги відноситься ваше місце проживання можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.

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Новости Днепра про У Дніпрі 22 липня на двох вулицях вимкнуть світло майже на весь день: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 22 липня на двох вулицях вимкнуть світло майже на весь день: адресиРусский

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