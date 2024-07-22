У Дніпрі 22 липня на двох вулицях вимкнуть світло майже на весь день: адреси

У деяких будинках на двох вулицях Дніпра світла не буде зранку до вечора.

На порталі міської ради повідомили про заплановані відключення світла на понеділок 22 липня.

Сьогодні приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме планові роботи, у зв’язку з цим з 08:00 до 20:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:

вул. Данила Нечая: 17, 19-Д, 21-31 (непарні);

вул. Підмогильного: 7, 9.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі діють графіки погодинних відключень світла – застосовуватимуться дві та три черги відключень.

Детальніше про відключення можна дізнатися у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. До якої черги відноситься ваше місце проживання можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.

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