У Дніпрі 22 липня на двох вулицях вимкнуть світло майже на весь день: адреси

На порталі міської ради повідомили про заплановані відключення світла на понеділок 22 липня.
Сьогодні приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме планові роботи, у зв’язку з цим з 08:00 до 20:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:
Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі діють графіки погодинних відключень світла – застосовуватимуться дві та три черги відключень.
Детальніше про відключення можна дізнатися у Telegram-каналі ЦЕК або чат-боті ДТЕК. До якої черги відноситься ваше місце проживання можна дізнатися на сайтах компаній – ДТЕК та ЦЕК.
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