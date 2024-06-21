У Дніпрі 22 червня деякі трамваї курсуватимуть за скороченим маршрутом

Про це повідомили у Telegram-каналі Департаменту транспорту ДМР.
У публікації зазначили, що трамваї №18, №19 трохи змінять свій рух у зв’язку з ремонтними роботами колії а перехресті шосе Донецьке – просп. Миру.
З 9:00 22 червня до 19:00 23 червня 2024 року трамваї №18, №19 будуть курсувати скороченим маршрутом до вул. Передової, без заїзду до ж/м Лівобережний-3, – йдеться у дописі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі перекриють одну із центральних вулиць майже на 4 місяці.
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