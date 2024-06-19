Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі 20 червня світло вимикатимуть всю добу: оприлюднили графіки відключень

У Дніпрі 20 червня світло вимикатимуть всю добу: оприлюднили графіки відключень

Сьогодні 18:41
просмотров

Невтішні новини повідомили в Укренерго.

Новости Днепра про У Дніпрі 20 червня світло вимикатимуть всю добу: оприлюднили графіки відключень

У Дніпрі та області графіки відключення світла завтра, 20 червня, знову діятимуть протягом усього дня.

 

Завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00, – йдеться у повідомленні компанії.

В Укренерго пояснили, що причини для таких обмежень – високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

Світло для об’єктів критичної інфраструктури не вимикатимуть.

Центральна енергетична компанія (ЦЕК), яка обслуговує частину жителів Дніпра, повідомила свої графіки відключень, які діятимуть 20 червня. 

з 00:00 до 04:00 застосовуватиметься ІV черга;

з 04:00 до 08:00 застосовуватиметься V черга;

з 08:00 до 12:00 застосовуватиметься II черга;

з 12:00 до 16:00 застосовуватиметься ІII черга;

з 15:00 до 16:00 застосовуватиметься ІV черга;

з 16:00 до 20:00 застосовуватимуться V та VI черги;

з 20:00 до 22:00 застосовуватиметься II черга;

з 20:00 до 24:00 застосовуватиметься І черга,

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 20 червня світло вимикатимуть всю добу: оприлюднили графіки відключеньУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 20 червня світло вимикатимуть всю добу: оприлюднили графіки відключеньРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Гроза, град і шквали: у Дніпрі та області знову погіршиться погода
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:22
    Гроза, град і шквали: у Дніпрі та області знову погіршиться погода

    У Дніпрі та області зіпсується погода.

    Де у Дніпрі покататися верхи на конях: ТОП-5 місць і скільки це коштує
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Де у Дніпрі покататися верхи на конях: ТОП-5 місць і скільки це коштує

    Катання на конях допомагає розслабитися, зняти нервову напругу і на…

    У Дніпрі зникла 11-річна дівчинка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:21
    У Дніпрі зникла 11-річна дівчинка

    Поліція просить про допомогу в пошуках.

    Нові вакансії у Дніпрі з високою зарплатою: від 40 до 85 тисяч гривень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:05
    Нові вакансії у Дніпрі з високою зарплатою: від 40 до 85 тисяч гривень

    У Дніпрі під час війни можна знайти високооплачувану роботу.

    Наверх