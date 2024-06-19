У Дніпрі 20 червня світло вимикатимуть всю добу: оприлюднили графіки відключень

Невтішні новини повідомили в Укренерго.

У Дніпрі та області графіки відключення світла завтра, 20 червня, знову діятимуть протягом усього дня.

Завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00, – йдеться у повідомленні компанії.

В Укренерго пояснили, що причини для таких обмежень – високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

Світло для об’єктів критичної інфраструктури не вимикатимуть.

Центральна енергетична компанія (ЦЕК), яка обслуговує частину жителів Дніпра, повідомила свої графіки відключень, які діятимуть 20 червня.