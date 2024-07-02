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У Дніпрі 2 липня деяким абонентам відключать світло на десять годин: адреси

Сьогодні 07:02
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У вівторок 2 липня на чотирьох вулицях Дніпра призупинять електропостачання до вечора.

Новости Днепра про У Дніпрі 2 липня деяким абонентам відключать світло на десять годин: адреси

Список адрес опублікували на офіційному порталі приватної енергетичної компанії ЦЕК.

Сьогодні, 2 липня, з 08:00 до 18:00 без світла залишаться такі вулиці:

  • вул. Макарова: 27-А; 
  • вул. Братів Горобців: 51-А;
  • вул. Академіка Янгеля: 1; 
  • вул. Незалежності: 13, 13-Б, 15-А, 17, 17-А, 19-А, 21, 29, 34-Д.

Окрім того, сьогодні подачу світло відключатимуть частіше для всіх жителів Дніпра. 

Станом на 07:00 діє відключення І, ІІ та V черг абонентів ЦЕК. Після цього електропостачання припинятимуть у такому порядку:

  • з 09:00 до 13:00 застосовуватимуться відключення ІІІ, ІV та VІ черг;
  • з 13:00 до 16:00 застосовуватимуться відключення I, ІІ та V черг
  • з 16:00 до 20:00 застосовуватимуться відключення IІІ, ІV та VI черг
  • з 20:00 до 24:00 застосовуватимуться відключення І, ІІ та V черг.

Більш детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті приватної енергетичної компанії, а також у Telegram-каналі

Про відключення світла в абонентів ДТЕК можна дізнатися ТУТ.

Нагадаємо, сьогодні у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні з 00:30 до 22:00 години 02.07.2024 року буде тимчасово обмежено водопостачання деяких вулиць Дніпра. 

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