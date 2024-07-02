У Дніпрі 2 липня деяким абонентам відключать світло на десять годин: адреси

Список адрес опублікували на офіційному порталі приватної енергетичної компанії ЦЕК.
Сьогодні, 2 липня, з 08:00 до 18:00 без світла залишаться такі вулиці:
Окрім того, сьогодні подачу світло відключатимуть частіше для всіх жителів Дніпра.
Станом на 07:00 діє відключення І, ІІ та V черг абонентів ЦЕК. Після цього електропостачання припинятимуть у такому порядку:
Більш детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті приватної енергетичної компанії, а також у Telegram-каналі.
Про відключення світла в абонентів ДТЕК можна дізнатися ТУТ.
Нагадаємо, сьогодні у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні з 00:30 до 22:00 години 02.07.2024 року буде тимчасово обмежено водопостачання деяких вулиць Дніпра.
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