У Дніпрі 2 липня деяким абонентам відключать світло на десять годин: адреси

У вівторок 2 липня на чотирьох вулицях Дніпра призупинять електропостачання до вечора.

Список адрес опублікували на офіційному порталі приватної енергетичної компанії ЦЕК.

Сьогодні, 2 липня, з 08:00 до 18:00 без світла залишаться такі вулиці:

вул. Макарова: 27-А;

вул. Братів Горобців: 51-А;

вул. Академіка Янгеля: 1;

вул. Незалежності: 13, 13-Б, 15-А, 17, 17-А, 19-А, 21, 29, 34-Д.

Окрім того, сьогодні подачу світло відключатимуть частіше для всіх жителів Дніпра.

Станом на 07:00 діє відключення І, ІІ та V черг абонентів ЦЕК. Після цього електропостачання припинятимуть у такому порядку:

з 09:00 до 13:00 застосовуватимуться відключення ІІІ, ІV та VІ черг;

з 13:00 до 16:00 застосовуватимуться відключення I, ІІ та V черг

з 16:00 до 20:00 застосовуватимуться відключення IІІ, ІV та VI черг

з 20:00 до 24:00 застосовуватимуться відключення І, ІІ та V черг.

Більш детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті приватної енергетичної компанії, а також у Telegram-каналі.

Про відключення світла в абонентів ДТЕК можна дізнатися ТУТ.

Нагадаємо, сьогодні у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні з 00:30 до 22:00 години 02.07.2024 року буде тимчасово обмежено водопостачання деяких вулиць Дніпра.

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