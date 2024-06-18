У Дніпрі 19 червня знову вимикатимуть світло всю добу

За вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби. Причина – прогнозоване зростання споживання електрики через спеку.
Абоненти ДТЕК можуть подивитися графіки ТУТ.
А ось для абонентів ЦЕК світло вимикатимуть так:
Шановні споживачі! Повідомляємо, що 19-го червня з 00:00 до 24:00 діятимуть наступні черги:
Зауважимо, сьогодні Укренерго знову пом’якшило обмеження у зв’язку зі заощадливим споживанням, тому можливо пощастить і графіки діятимуть не всю добу.
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