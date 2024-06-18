У Дніпрі 19 червня знову вимикатимуть світло всю добу

У Дніпрі знову будуть діяти графіки погодинних відключень.

За вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби. Причина – прогнозоване зростання споживання електрики через спеку.

Абоненти ДТЕК можуть подивитися графіки ТУТ.

А ось для абонентів ЦЕК світло вимикатимуть так:

Шановні споживачі! Повідомляємо, що 19-го червня з 00:00 до 24:00 діятимуть наступні черги:

з 00:00 до 04:00 застосовуватиметься І черга;

з 04:00 до 08:00 застосовуватиметься ІІІ черга;

з 08:00 до 12:00 застосовуватиметься VІ черга;

з 12:00 до 16:00 застосовуватиметься ІI черга;

з 15:00 до 16:00 застосовуватиметься І черга;

з 16:00 до 20:00 застосовуватимуться IІІ та ІV черги;

з 20:00 до 23:00 застосовуватиметься V черга;

з 20:00 до 24:00 застосовуватиметься VІ черга,

Зауважимо, сьогодні Укренерго знову пом’якшило обмеження у зв’язку зі заощадливим споживанням, тому можливо пощастить і графіки діятимуть не всю добу.

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