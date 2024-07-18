У Дніпрі 18 липня більше десятка вулиць залишиться без світла майже на весь день: адреси

У деяких жителів Дніпра 18 липня вимкнуть світло поза графіками.

Більше десяти вулиць залишаться без світла на 12 годин, про це йдеться у публікації міськради.

У зв’язку з проведенням планових робіт енергетичною компанією ЦЕК, з 08:00 до 20:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:

вул. Агатової: 1;

вул. Дорога: 1-А, 2, 3, 5-7, 14, 16;

вул. Солом’янська: 2-14 (парні), 17, 18, 22, 24, 25, 28, 30, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;

вул. Татарська: 8, 10, 131-Г, 141, 143, 145, 154, 159, 163, 164-Б, 165-А, 167;

вул. Яхонтова: 2, 4, 12;

пров. Бурштиновий;

вул. Бутакова: 4;

вул. Веселки: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20-А, 22-А, 24, 26, 27, 32, 36, 38-А, 40, 48, 96, 181, 211;

пров. Блакитний: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;

пров. Фіалковий: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-38, 40;

вул. Ігоря Ветрогонова: 1, 2;

вул. Моцарта: 1-14;

вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66-86 (парні);

вул. Самотканська: 1-11, 12-А, 13, 14;

вул. Сурська: 71-96, 98-103, 105, 107, 109;

вул. Фредеріка Шопена: 1-14;

вул. Братів Горобців: 28, 47, 49;

вул. Кедрова: 47;

вул. Надії Алексєєнко: 108, 112;

вул. Професора Герасюти: 1.

Детальніше про планові та аварійні відключення світла абонентів ЦЕК можна дізнатися у Telegram-каналі енергетичної компанії та на сайті.

Окрім цього, у Дніпрі 18 липня діють графіки відключень світла – деталі.

Нагадаємо, вчора ми писали, що жителі Дніпра масово повідомляють про проблему комунікації з енергокомпаніями ДТЕК та ЦЕК.

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