У Дніпрі 18 червня графіки відключення світла діятимуть всю добу

У вівторок, 18 червня, графіки відключень у Дніпрі та області будуть застосовуватись весь день – за вказівкою Укренерго вони діятимуть від 00:00 до 24:00.
Варто зауважити, що 17 червня Укренерго трохи пом’якшило обмеження, тому можливо, якщо споживання електроенергії буде заощадливим, щось зміниться.
Але все ж варто зарядити гаджети та павербанки.
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