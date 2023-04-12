У Дніпрі 17-річний юнак впав з 9-метрової висоти: працював на будівництві

Сьогодні, 12 квітня, у Дніпрі стався нещасний випадок.

На вулиці Січових Стрільців 17-річний хлопець впав з 9-метрової висоти. Як повідомляють місцеві ТГ-канали, юнак працював на будівництві.

Зазначається, що хлопця доставили до лікарні у важкому стані. У нього – множинні травми.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Там нам підтвердили, що 17-річний хлопець травмувався, зараз він знаходиться у лікарні.

Усі обставини травмування з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі жінка впала у 6-метровий комунікаційний колодязь: її госпіталізували.

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