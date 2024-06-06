У Дніпрі 17-річний студент скоїв самогубство в гуртожитку на проспекті Науки: що відомо

У четвер, 6 червня, з’явилася інформація про студента, який скоїв самогубство в гуртожитку на проспекті Науки (ексГагаріна). Тіло 17-річного хлопця знайшли в його кімнаті. На жаль, юнак вже був мертвим.
Попередньо відомо, що молодик випив нітрат натрію. Залишки речовини знайшли розсипаними на столі.
Речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила Дніпро Інфо, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією – самогубство. Всі обставини зʼясовують правоохоронці.
Зауважимо, що на проспекті Науки розташовано кілька гуртожитків. У якому з них трапилася трагедія нині невідомо.
Нагадаємо, у Дніпрі 3-річна дитина випала з вікна десятого поверху.
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