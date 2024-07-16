У Дніпрі 17 липня світло відключатимуть за трьома різними графіками

Світла буде трохи більше.

У середу, 17 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби. Діятиме три різних графіки. З 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, тобто відключень у світло-сірій зоні можна уникнути. З 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги – це означає, що вимикатимуть за графіком, але без електроенергії доведеться бути трохи довше.

З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піка споживання, будуть пущені в дію чотири черги відключень одночасно, тобто впровадять найжорсткіші обмеження.

Абоненти ЦЕК можуть дізнатися про відключення ТУТ, а споживачі, яких обслуговує ДТЕК на сайті.

Зауважимо, сьогодні, 16 липня, дефіцит був великий, тому в області застосовували аварійні відключення.

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