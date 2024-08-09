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У Дніпрі 16-річний юнак на замовлення за гроші РФ палив авто військових

Сьогодні 13:47
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РФ знову вербує підлітків у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі 16-річний юнак на замовлення за гроші РФ палив авто військових

16-річний хлопець на замовлення РФ підпалював військові автівки у Дніпрі

Пропозицію легкого заробітку підозрюваний отримав в одному з месенджерів, де йому написав представник РФ та запропонував гроші в обмін на знищення автомобілів ЗСУ.

У Самарському районі міста зловмисник помітив автомобіль “Land Rover” із символами ЗСУ. Неповнолітній сфотографував автівку та відправив фото куратору, після чого отримав команду спалити транспорт. 17 липня він облив позашляховик легкозаймистою сумішшю та підпалив.

Слід зауважити, що як й в попередніх випадках – гроші хлопець так і не отримав.

Фігуранту повідомили про підозру. Наразі неповнолітньому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Новости Днепра про У Дніпрі 16-річний юнак на замовлення за гроші РФ палив авто військових

СБУ показала листування юнака із замовником. 

Новости Днепра про У Дніпрі 16-річний юнак на замовлення за гроші РФ палив авто військових

Новости Днепра про У Дніпрі 16-річний юнак на замовлення за гроші РФ палив авто військових

Новости Днепра про У Дніпрі 16-річний юнак на замовлення за гроші РФ палив авто військових

За інструкцією росіянина юнак вдягнув балаклаву та вночі провів дорозвідку поблизу місць паркування авто українських захисників. У ході розвідувальної вилазки підліток виявив три потенційних цілі та сфотографував їх для “погодження” зі своїм російським куратором.

Після цього вночі юнак підпалив військовий позашляховик, який стояв на парковці. Далі підліток відзняв загоряння на камеру власного телефону для звітності. 

Надалі окупанти планували використати ці медіафайли для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність антиукраїнського підпілля у прифронтовому місті.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Попри юний вік фігуранта, йому загрожує до 8 років тюрми.

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Новости Днепра про У Дніпрі 16-річний юнак на замовлення за гроші РФ палив авто військовихУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 16-річний юнак на замовлення за гроші РФ палив авто військовихРусский

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