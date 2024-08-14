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У Дніпрі 14 серпня відключать світло на десяти вулицях: адреси

Сьогодні 07:01
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Деякі дніпряни знову залишаться без світла.

Новости Днепра про У Дніпрі 14 серпня відключать світло на десяти вулицях: адреси

Сьогодні, 14 серпня, у Дніпрі застосування заходів обмеження споживання електроенергії знову не прогнозується, повідомили в Укренерго. 

Однак світло буде не в усіх містян – приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме планові роботи.

У зв’язку із цим з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:

  • вул. Бориса Кротова: 24; 
  • вул. Данила Нечая: 3, 5;
  • вул. Віктора Гошкевича: 1-6, 7-А, 8-22; 
  • вул. Монтажна: 1-22; 
  • вул. Серпнева: 7, 9, 11-А, 13; 
  • вул. Солонянська: 1-А, 2-22; 
  • вул. Сурська: 39-А, 40-56; 
  • ж/м Тополя-1; 
  • вул. Бориса Кротова: 19, 24; 
  • вул. Данила Нечая: 1, 4-Б, 5.

В Укренерго закликали за можливості не користуватися потужними електроприладами у денні години – з 11:00 до 15:00.

За можливими змінами у відключеннях світла можна слідкувати на у Telegram-каналах приватних енергетичних компаній – ДТЕК та ЦЕК.

Нагадаємо, починаючи із кінця липня графіки відключень світла на Дніпропетровщині та більшості інших областей України не застосовуються. Наразі світло відключають лише у разі аварійних чи планових робіт енергетичними компаніями. Ситуація в енергосистемі стабілізується у зв’язку із спаданням спеки та відповідним зниженням споживанням електроенергії. Нещодавно стало відомо, чи застосовуватимуть знову графіки відключень світла у Дніпрі. Окрім цього, було з’ясовано, чи можна під час відключення світла у Дніпрі увімкнути живлення ліфтів. 

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Новости Днепра про У Дніпрі 14 серпня відключать світло на десяти вулицях: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 14 серпня відключать світло на десяти вулицях: адресиРусский

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