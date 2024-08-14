У Дніпрі 14 серпня відключать світло на десяти вулицях: адреси

Сьогодні, 14 серпня, у Дніпрі застосування заходів обмеження споживання електроенергії знову не прогнозується, повідомили в Укренерго.
Однак світло буде не в усіх містян – приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме планові роботи.
У зв’язку із цим з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:
В Укренерго закликали за можливості не користуватися потужними електроприладами у денні години – з 11:00 до 15:00.
За можливими змінами у відключеннях світла можна слідкувати на у Telegram-каналах приватних енергетичних компаній – ДТЕК та ЦЕК.
Нагадаємо, починаючи із кінця липня графіки відключень світла на Дніпропетровщині та більшості інших областей України не застосовуються. Наразі світло відключають лише у разі аварійних чи планових робіт енергетичними компаніями. Ситуація в енергосистемі стабілізується у зв’язку із спаданням спеки та відповідним зниженням споживанням електроенергії. Нещодавно стало відомо, чи застосовуватимуть знову графіки відключень світла у Дніпрі. Окрім цього, було з’ясовано, чи можна під час відключення світла у Дніпрі увімкнути живлення ліфтів.
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