У Дніпрі 14-річна дівчинка вкоротила собі віку, повісившись на дереві: коментар поліції

У Чечелівському районі 14-річна дівчинка вкоротила собі віку, повісившись на дереві.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що батьків не було вдома, а коли вони повернулися, то виявили свою доньку, повішеною на дереві. На місце відразу викликали “швидку”, на жаль, було вже пізно.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.
Журналісту dnepr.info повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство. Правоохоронці з’ясовують всі обставини.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 41-річна жінка вистрибнула з 5-го поверху: коментар поліції.
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