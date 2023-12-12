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  • У Дніпрі 14-річна дівчинка вкоротила собі віку, повісившись на дереві: коментар поліції

У Дніпрі 14-річна дівчинка вкоротила собі віку, повісившись на дереві: коментар поліції

Сьогодні 16:15
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У понеділок, 11 грудня, у Дніпрі сталася жахлива подія.
Новости Днепра про У Дніпрі 14-річна дівчинка вкоротила собі віку, повісившись на дереві: коментар поліції

Фото умовне.

У Чечелівському районі 14-річна дівчинка вкоротила собі віку, повісившись на дереві.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що батьків не було вдома, а коли вони повернулися, то виявили свою доньку, повішеною на дереві. На місце відразу викликали “швидку”, на жаль, було вже пізно.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство. Правоохоронці з’ясовують всі обставини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 41-річна жінка вистрибнула з 5-го поверху: коментар поліції.

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