У Дніпрі 14 червня вимикатимуть світло за графіками, але лише на чотири години

У всіх регіонах України завтра, 14 червня, графіки відключення світла діятимуть з 18:00 до 22:00.
У Дніпрі та області будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00. Про це повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі.
В Укренерго уточнили, що електропостачання критичної інфраструктури та підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.
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та на сайті ( https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns).
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