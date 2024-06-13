У Дніпрі 14 червня вимикатимуть світло за графіками, але лише на чотири години

У Дніпрі застосовуватимуть графіки погодинних відключень.

У Дніпрі та області будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00. Про це повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі.

У всіх регіонах України завтра, 14 червня, графіки відключення світла діятимуть з 18:00 до 22:00.

В Укренерго уточнили, що електропостачання критичної інфраструктури та підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.

У ДТЕК також нагадали, що коли у вас немає електрики в білій зоні графіків, це може свідчити про локальну аварію. Перевірити причину відсутності світла можна в нашому чат-боті:

Viber (https://www.viber.com/dtekdniprovskielektromerezhi),

Telegram (https://t.me/DTEKDniprovskiElektromerezhiBot)

та на сайті ( https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns).

Абонентам, яких обслуговує ЦЕК, також вимикатимуть світло з 15 до 23:00