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  • У Дніпрі 14 червня вимикатимуть світло за графіками, але лише на чотири години

У Дніпрі 14 червня вимикатимуть світло за графіками, але лише на чотири години

Сьогодні 21:28
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У Дніпрі застосовуватимуть графіки погодинних відключень.

Новости Днепра про У Дніпрі 14 червня вимикатимуть світло за графіками, але лише на чотири години

У всіх регіонах України завтра, 14 червня, графіки відключення світла діятимуть з 18:00 до 22:00.

У Дніпрі та області будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 18:00 до 22:00. Про це повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі.

В Укренерго уточнили, що електропостачання критичної інфраструктури та підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.

У ДТЕК також нагадали, що коли у вас немає електрики в білій зоні графіків, це може свідчити про локальну аварію. Перевірити причину відсутності світла можна в нашому чат-боті:
 

Viber (https://www.viber.com/dtekdniprovskielektromerezhi),

Telegram (https://t.me/DTEKDniprovskiElektromerezhiBot)

та на сайті ( https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns).

Абонентам, яких обслуговує ЦЕК, також вимикатимуть світло з 15 до 23:00

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Новости Днепра про У Дніпрі 14 червня вимикатимуть світло за графіками, але лише на чотири годиниУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 14 червня вимикатимуть світло за графіками, але лише на чотири годиниРусский

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