У Дніпрі 137 будинків на ж/м Тополя залишилися без тепла

Сьогодні, 8 лютого, у Дніпрі 137 будинків на ж/м Тополя-1, 2, 3 тимчасово залишилися без тепла.
Усе тому, що фахівці КП «Теплоенерго» зупинили котельню, яка опалює ці будинки, для проведення планових робіт.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
У зв’язку з проведенням планових робіт зупинено котельню КП «Теплоенерго», яка забезпечує теплом 137 будинків. Мешканці ж/м Тополя-1, 2, 3 тимчасово знаходяться без тепла, – йдеться у повідомленні.
Подачу тепла обіцяють відновити одразу після завершення робіт.
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Автор:
Віталій Журавльов був заступником міського голови Нікополя з 2021 року.
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