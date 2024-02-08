У Дніпрі 137 будинків на ж/м Тополя залишилися без тепла

Це стосується мешканців ж/м Тополя-1, 2, 3!

Сьогодні, 8 лютого, у Дніпрі 137 будинків на ж/м Тополя-1, 2, 3 тимчасово залишилися без тепла.

Усе тому, що фахівці КП «Теплоенерго» зупинили котельню, яка опалює ці будинки, для проведення планових робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

У зв’язку з проведенням планових робіт зупинено котельню КП «Теплоенерго», яка забезпечує теплом 137 будинків. Мешканці ж/м Тополя-1, 2, 3 тимчасово знаходяться без тепла, – йдеться у повідомленні.

Подачу тепла обіцяють відновити одразу після завершення робіт.

Читайте також:

Українська

Автор: