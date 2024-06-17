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У Дніпрі 13-річний юнак катав в авто свого 12-річного друга

Сьогодні 15:06
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У Дніпрі патрульні піймали підлітків, які ганяли по місту на батьківських машинах.

Новости Днепра про У Дніпрі 13-річний юнак катав в авто свого 12-річного друга

Трьох підлітків із Дніпра піймали патрульні на водінні без прав. 

Як повідомили правоохоронці, у неділю, 15 червня, патрульні зупинили на проспекті Мануйлівському водія мотоцикла Geon. У транспортного засобу був відсутній номерний знак. Як виявилося, ним керував 16-річний хлопець, який не має прав. 

Правоохоронці покликали батька неповнолітнього порушника. На хлопця склали адміністративні матеріали за невиконання вимог про зупинку, керування транспортним засобом без номерного знаку та не маючи права керування ним.

Також в неділю патрульним надійшла інформація з камер “Безпечного міста” про те, що на вулиці Володимирівській автомобілем Dacia Logan керує неповнолітній. Зупинивши авто, правоохоронці побачили, що за кермом сидить 13-річний хлопець, а з ним у салоні — його 12-річний товариш, якого той катав містом. 

На місце події інспектори викликали батьків малолітнього водія і склали на них протоколи за ч.1 ст.184 (Невиконання батьківських обов’язків)КУпАП.

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Новости Днепра про У Дніпрі 13-річний юнак катав в авто свого 12-річного другаУкраїнська

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