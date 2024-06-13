У Дніпрі 13 червня світло буде весь день, але не у всіх: адреси

Сьогодні, 13 червня, у Дніпрі світла буде більше, однак не у всіх.

Укренерго сповістив споживачів електроенергії, що сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть всього 2 години та тільки ввечері – з 20:00 до 22:00.

Однак деякі вулиці Дніпра залишаться без електроенергії майже на весь день.

Про це йдеться на офіційному порталі Центральної енергетичної компанії.

У зв’язку з ремонтними роботами подачу електроенергії буде припинено з 08:00 до 18:00 у жителів таких вулиць:

Братів Горобців 36, 40А, 42, 44А, 51, 53А;

Макарова 1, 2А, 4А;

Надії Алексєєнко 114;

Робоча 79, 81, 83, 85, 87, 89, 166;

Театральна 1, 2, 4А, 6.

Абонентам ДТЕК слідкувати за оновленнями інформації щодо відключення світла можна на офіційному сайті.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: