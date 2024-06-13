У Дніпрі 13 червня світло буде весь день, але не у всіх: адреси

Укренерго сповістив споживачів електроенергії, що сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть всього 2 години та тільки ввечері – з 20:00 до 22:00.
Однак деякі вулиці Дніпра залишаться без електроенергії майже на весь день.
Про це йдеться на офіційному порталі Центральної енергетичної компанії.
У зв’язку з ремонтними роботами подачу електроенергії буде припинено з 08:00 до 18:00 у жителів таких вулиць:
Абонентам ДТЕК слідкувати за оновленнями інформації щодо відключення світла можна на офіційному сайті.
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