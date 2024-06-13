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У Дніпрі 13 червня світло буде весь день, але не у всіх: адреси

Сьогодні 06:48
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Сьогодні, 13 червня, у Дніпрі світла буде більше, однак не у всіх.

Новости Днепра про У Дніпрі 13 червня світло буде весь день, але не у всіх: адреси

Укренерго сповістив споживачів електроенергії, що сьогодні графіки погодинних відключень діятимуть всього 2 години та тільки ввечері – з 20:00 до 22:00.

Однак деякі вулиці Дніпра залишаться без електроенергії майже на весь день.

Про це йдеться на офіційному порталі Центральної енергетичної компанії.

У зв’язку з ремонтними роботами подачу електроенергії буде припинено з 08:00 до 18:00 у жителів таких вулиць:

  • Братів Горобців 36, 40А, 42, 44А, 51, 53А;
  • Макарова 1, 2А, 4А;
  • Надії Алексєєнко 114;
  • Робоча 79, 81, 83, 85, 87, 89, 166;
  • Театральна 1, 2, 4А, 6.

Абонентам ДТЕК слідкувати за оновленнями інформації щодо відключення світла можна на офіційному сайті.

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Новости Днепра про У Дніпрі 13 червня світло буде весь день, але не у всіх: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 13 червня світло буде весь день, але не у всіх: адресиРусский

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