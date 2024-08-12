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У Дніпрі 12 серпня трамвай 1 тимчасово курсуватиме зі змінами: схема маршруту

Сьогодні 11:28
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Трамвай № 1 знову змінить маршрут.

Новости Днепра про У Дніпрі 12 серпня трамвай 1 тимчасово курсуватиме зі змінами: схема маршруту

У Дніпрі сьогодні, 12 серпня, та завтра, 13 серпня, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт колії на площі Соборній буде призупинено рух трамваїв з 21:00.

Отже трамвай №1 знову курсуватиме в об’їзд за двома напрямками:

а) Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;

б) Залізничний вокзал – вул. Степана Бандерипросп. Лесі Українкивул. Святослава Хороброговул. Архітектора Олега Петровавул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Останні відправлення з кінцевих зупинок без зазначених змін:

  • від Залізничного вокзалу о 20:27 год.;
  • від Університету науки і технологій о 20:59 год.

Враховуйте вищезазначені зміни при плануванні своїх маршрутів.

Нагадаємо, у Дніпрі на Соборній площі з’являться “віденські платформи“, які зроблять посадку/висадку більш інклюзивною, оскільки з тротуару людям не потрібно буде спускатися на проїзну частину.

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Новости Днепра про У Дніпрі 12 серпня трамвай 1 тимчасово курсуватиме зі змінами: схема маршрутуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 12 серпня трамвай 1 тимчасово курсуватиме зі змінами: схема маршрутуРусский

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