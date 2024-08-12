У Дніпрі 12 серпня трамвай 1 тимчасово курсуватиме зі змінами: схема маршруту

У Дніпрі сьогодні, 12 серпня, та завтра, 13 серпня, у зв’язку із проведенням ремонтних робіт колії на площі Соборній буде призупинено рух трамваїв з 21:00.
Отже трамвай №1 знову курсуватиме в об’їзд за двома напрямками:
а) Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;
б) Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.
Останні відправлення з кінцевих зупинок без зазначених змін:
Враховуйте вищезазначені зміни при плануванні своїх маршрутів.
Нагадаємо, у Дніпрі на Соборній площі з’являться “віденські платформи“, які зроблять посадку/висадку більш інклюзивною, оскільки з тротуару людям не потрібно буде спускатися на проїзну частину.
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