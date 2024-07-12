У Дніпрі 12 липня проводитимуть аварійні роботи: де не буде води
У Дніпрі у п'ятницю 12 липня планують проводити аварійні роботи.
На порталі міськради повідомили про проведення планових робіт КП “Дніпроводоканал”, у зв’язку з чим буде тимчасово припинено водопостачання за адресами:
вул. Козацька; вул. Яна Гуса, 2-68
Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
Станом на 09:40 через відсутність електропостачання знизився тиск подачі води на верхніх поверхах будинків за адресами:
вул. Березинська, 23, 23-А, 25, 27, 27-А; вул. М.Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 19; пров.Крушельницької,1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10; вул.Терещенківська,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Донецьке шосе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126; просп. Слобожанський, 143, 145; вул. Янгеля, 21, 22; вул. Будівельників,15-А, 19, 19-А; вул. Калинова, 102, 104, 106, 108, 112; вул. Галини Мазепи, 2, 71 – А , 75, 77, 79, 81, 100; вул. Старочумацька,13; вул. Батумська, 2 – 7; вул. Петра Яцика, 6; вул. Холодильна, 2; проспект Слобожанський, 95 – 145; проспект Дмитра Яворницького, 58.
Нормативний тиск відновиться після подачі електроенергії.
Нагадаємо, сьогодні світло
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