У Дніпрі 12 липня проводитимуть аварійні роботи: де не буде води

У Дніпрі у п'ятницю 12 липня планують проводити аварійні роботи.

На порталі міськради повідомили про проведення планових робіт КП “Дніпроводоканал”, у зв’язку з чим буде тимчасово припинено водопостачання за адресами:

вул. Козацька;

вул. Яна Гуса, 2-68

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Станом на 09:40 через відсутність електропостачання знизився тиск подачі води на верхніх поверхах будинків за адресами:

вул. Березинська, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;

вул. М.Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 19;

пров.Крушельницької,1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;

вул.Терещенківська,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Донецьке шосе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126;

просп. Слобожанський, 143, 145;

вул. Янгеля, 21, 22;

вул. Будівельників,15-А, 19, 19-А;

вул. Калинова, 102, 104, 106, 108, 112;

вул. Галини Мазепи, 2, 71 – А , 75, 77, 79, 81, 100;

вул. Старочумацька,13;

вул. Батумська, 2 – 7;

вул. Петра Яцика, 6;

вул. Холодильна, 2;

проспект Слобожанський, 95 – 145;

проспект Дмитра Яворницького, 58.

Нормативний тиск відновиться після подачі електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні світло відключатимуть протягом усієї доби: графіки.

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