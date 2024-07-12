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У Дніпрі 12 липня проводитимуть аварійні роботи: де не буде води

Сьогодні 09:42
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У Дніпрі у п'ятницю 12 липня планують проводити аварійні роботи.

Новости Днепра про У Дніпрі 12 липня проводитимуть аварійні роботи: де не буде води

На порталі міськради повідомили про проведення планових робіт КП “Дніпроводоканал”, у зв’язку з чим буде тимчасово припинено водопостачання за адресами:

  • вул. Козацька;
  • вул. Яна Гуса, 2-68

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Станом на 09:40 через відсутність електропостачання знизився тиск подачі води на верхніх поверхах будинків за адресами:

  • вул. Березинська, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;
  • вул. М.Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 19;
  • пров.Крушельницької,1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;
  • вул.Терещенківська,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Донецьке шосе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126;
  • просп. Слобожанський, 143, 145;
  • вул. Янгеля, 21, 22;
  • вул. Будівельників,15-А, 19, 19-А;
  • вул. Калинова, 102, 104, 106, 108, 112;
  • вул. Галини Мазепи, 2, 71 – А , 75, 77, 79, 81, 100;
  • вул. Старочумацька,13;
  • вул. Батумська, 2 – 7;
  • вул. Петра Яцика, 6;
  • вул. Холодильна, 2;
  • проспект Слобожанський, 95 – 145;
  • проспект Дмитра Яворницького, 58.

Нормативний тиск відновиться після подачі електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні світло відключатимуть протягом усієї доби: графіки.

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Новости Днепра про У Дніпрі 12 липня проводитимуть аварійні роботи: де не буде водиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 12 липня проводитимуть аварійні роботи: де не буде водиРусский

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