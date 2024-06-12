У Дніпрі 12 червня один з трамваїв закінчить роботу раніше

У Дніпрі трамвай № 15 сьогодні, 12 червня, а також завтра закінчить роботу раніше.

Про це повідомили у Департаменті транспорту Дніпровської міської ради.

Зміни в графіку трамваю пов’язані з ремонтом колії по проспекту Івана Мазепи на ділянці від вулиці Морської Піхоти до вулиці Авіаційної.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

від Залізничного вокзалу о 20:14;

від вулиці Криворізька о 20:45;

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі до кінця літа перекриють одне з перехресть у Центральному районі, внаслідок чого можливі зміни маршрутів деякий трамваїв.

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