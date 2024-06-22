У Дніпрі 11-річний хлопчик серйозно травмувався, коли розбирав патрон

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.
Хлопчик на власному подвір’ї вирішив розібрати патрон та затиснув його у тиски.
Він травмувався коли намагався дістати кулю.
У постраждалого діагностували різані лівої рани лівої кісти з пошкодженням сухожиль, множинні садна черевної стінки та грудної клітини зі сторонніми тілами, — йдеться у дописі.
Яким чином боєприпас потрапив до неповнолітнього у руки не повідомлялось.
Нагадаємо, що якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, одразу подзвоніть у поліцію.
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