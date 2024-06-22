У Дніпрі 11-річний хлопчик серйозно травмувався, коли розбирав патрон

До лікарні міста Дніпро вчора, 21 червня, доставили 11-річного хлопчика.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

Хлопчик на власному подвір’ї вирішив розібрати патрон та затиснув його у тиски.

Він травмувався коли намагався дістати кулю.

У постраждалого діагностували різані лівої рани лівої кісти з пошкодженням сухожиль, множинні садна черевної стінки та грудної клітини зі сторонніми тілами, — йдеться у дописі.

Яким чином боєприпас потрапив до неповнолітнього у руки не повідомлялось.

Нагадаємо, що якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, одразу подзвоніть у поліцію.

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