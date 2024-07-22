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У Дніпрі 1 трамвай тимчасово змінить схему руху

Сьогодні 11:53
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У Дніпрі зміниться схема руху 1 трамваю.

Новости Днепра про У Дніпрі 1 трамвай тимчасово змінить схему руху

22 липня з 21:00 буде призупинено рух трамваїв по пл. Соборній. У зв’язку з цим маршрут №1 курсуватиме за двома напрямками:

  • Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;
  • Залізничний вокзал – вул. 128-ї Бригади Тероборони – вул. Львівська – вул. Володимира Антоновича – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Останні відправлення з кінцевих зупинок за звичним маршрутом:

– від Залізничного вокзалу о 20:27;
– від Університету науки і технологій о 20:59.

Зміни пов’язані з ремонтними роботами трамвайної колії на пл. Соборній.

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