У Дніпрі 1 трамвай тимчасово змінить схему руху

22 липня з 21:00 буде призупинено рух трамваїв по пл. Соборній. У зв’язку з цим маршрут №1 курсуватиме за двома напрямками:
Останні відправлення з кінцевих зупинок за звичним маршрутом:
– від Залізничного вокзалу о 20:27;
– від Університету науки і технологій о 20:59.
Зміни пов’язані з ремонтними роботами трамвайної колії на пл. Соборній.
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