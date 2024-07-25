У Дніпрі 1 трамвай тимчасово курсуватиме за 7 маршрутом

Ввечері 25 липня, а саме з 21:00 буде призупинено рух трамваїв по пл. Соборній. Через це в бік Вокзалу з “ДІЇТу” маршрут №1 курсуватиме за 7 маршрутом через проспект Лесі Українки, і там само у зворотному напрямку до кінцевої зупинки біля ТЦ “Нео Плаза”.
Також курсуватиме маршрут 1К з Вокзалу до центру міста і назад. Тобто трамвай не їхатиме до Історичного музею, парку Шевченка, лікарні Мечникова і “Нагорки”.
Схема руху буде такою:
Останні відправлення з кінцевих зупинок за звичним маршрутом:
– від Залізничного вокзалу о 20:27;
– від Університету науки і технологій о 20:59.
Зміни пов’язані з ремонтними роботами трамвайної колії на пл. Соборній.
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