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У Дніпрі 1 трамвай тимчасово курсуватиме за 7 маршрутом

Сьогодні 12:31
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1 трамвай знову курсуватиме інакше.

Новости Днепра про У Дніпрі 1 трамвай тимчасово курсуватиме за 7 маршрутом

Ввечері 25 липня, а саме з 21:00 буде призупинено рух трамваїв по пл. Соборній. Через це в бік Вокзалу з “ДІЇТу” маршрут №1 курсуватиме за 7 маршрутом через проспект Лесі Українки, і там само у зворотному напрямку до кінцевої зупинки біля ТЦ “Нео Плаза”.

Також курсуватиме маршрут 1К з Вокзалу до центру міста і назад. Тобто трамвай не їхатиме до Історичного музею, парку Шевченка, лікарні Мечникова і “Нагорки”. 

Схема руху буде такою:

  • Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;
  • Залізничний вокзал – вул. 128-ї Бригади Тероборони – вул. Львівська – вул. Володимира Антоновича – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Останні відправлення з кінцевих зупинок за звичним маршрутом:
– від Залізничного вокзалу о 20:27;
– від Університету науки і технологій о 20:59.

Зміни пов’язані з ремонтними роботами трамвайної колії на пл. Соборній.

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