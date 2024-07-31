У Дніпрі 1 серпня трамвай №1 знову курсуватиме по-іншому

Завтра, 1 серпня, з 21:00 у зв’язку із проведенням ремонтних робіт колії на площі Соборній буде призупинено рух трамваїв.
Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.
Трамвай №1 знову курсуватиме зі змінами:
Останні відправлення з кінцевих зупинок без змін:
У пресслужбі Департамента транспорту ДМР розповіли детальніше про ремонтні роботи на площі Соборній. Нагадаємо, їх виконують у рамах облаштування інклюзивних посадкових майданчиків типу «віденська платформа».
Демонтаж старої колії, потім прокопування котловану й укладання, складання нової колії. Нові шпали — залізобетонні. У них термін служби вдвічі більший, ніж у дерев’яних шпал, — розповів Родіон Овезов, майстер дільниці капітального ремонту Служби колії КП «Дніпровський електротранспорт».
За словами Нікіти Керенцева, провідного фахівця КП “Дніпровський електротранспорт”, улаштування “віденських платформ” націлене на кращу доступність електротранспорту для маломобільних груп населення, а також підвищення безпеки пасажирів трамваїв.
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