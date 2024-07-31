У Дніпрі 1 серпня не діятимуть графіки відключень електроенергії, але пощастить не всім

У четвер, 1 серпня, відключення не прогнозуються, повідомили в Укренерго.
При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами з 11:00 до 15:00, – зазначили в Укренерго.
Втім, у Дніпрі 1 серпня через планові роботи для побутових споживачів обмежать електропостачання.
Світла не буде з 8:00 до 18:00 за адресами:
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