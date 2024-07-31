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  • У Дніпрі 1 серпня не діятимуть графіки відключень електроенергії, але пощастить не всім

У Дніпрі 1 серпня не діятимуть графіки відключень електроенергії, але пощастить не всім

Сьогодні 19:25
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Хороші новини від Укренерго.

Новости Днепра про У Дніпрі 1 серпня не діятимуть графіки відключень електроенергії, але пощастить не всім

У четвер, 1 серпня, відключення не прогнозуються, повідомили в Укренерго. 

При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами з 11:00 до 15:00, – зазначили в Укренерго.

Втім, у Дніпрі 1 серпня через планові роботи для побутових споживачів обмежать електропостачання.

Світла не буде з 8:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 46, 48;
  • вул. Монтажна: 31-43 (непарні);
  • вул. Перемоги: 67-83 (непарні), 87, 89, 91-112, 114-198 (парні).

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Новости Днепра про У Дніпрі 1 серпня не діятимуть графіки відключень електроенергії, але пощастить не всімУкраїнська

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