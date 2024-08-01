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У Дніпрі 1 серпня деякий громадський транспорт не заїжджатиме на Соборну площу: зміни у маршрутах

Сьогодні 11:27
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Сьогодні громадський транспорт курсуватиме зі змінами.

Новости Днепра про У Дніпрі 1 серпня деякий громадський транспорт не заїжджатиме на Соборну площу: зміни у маршрутах

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт трамвайної колії на площі Соборній деякий громадський транспорт тимчасово змінить маршрут.

Про це повідомили в Департаменті транспорту ДМР. 

З 13:00 до 14:30 діятимуть такі зміни:

  • тролейбус №1 курсуватиме від вул. Незалежності до просп. Лесі Українки;
  • тролейбуси №4, №6, № 10, «Б» прямуватимуть через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну;
  • тролейбуси №9, №16, №21 курсуватимуть до Університету науки і технологій;
  • кінцева автобусів №109К та №127 тимчасово буде на просп. Дмитра Яворницького в районі Історичного музею;
  • автобус №87Б прямуватиме через просп. Дмитра Яворницького, без заїзду на пл. Соборну.

Окрім цього, сьогодні трамвай №1 курсуватиме за двома напрямками.

Зверніть увагу! У зв’язку із виконанням ремонту колії на перехресті просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери діють зміни у маршрутах: 

  • автобуси №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджають за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;
  • автобус №155 у напрямку Залізничного вокзалу рухається за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки –  вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом;
  • автобус №73 у напрямку Залізничного вокзалу продовжує об’їжджати за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;
  • тролейбус №5 від просп. Олександра Поля курсує по вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до Залізничного вокзалу;
  • тролейбус «Б» курсує в об’їзд через вул. Філософську;
  • трамвай №5 в напрямку ж/м Західний рухається через вул. Степана Бандери – пл. Старомостову – Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони;
  • трамваї №12, №17 від пл. Старомостової курсує через Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони – вул. Володимира Антоновича.
  • Для зручності пасажирів, в схему трамвайних маршрутів №5, №12 та №17 введено тимчасову зупинку «вул. Пастера», яка розташована на розі вул. Пастера та просп. Дмитра Яворницького.

А також через ремонт мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого деякі автобуси та тролейбуси продовжують рухатися за маршрутами:

  • автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсують в об’їзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;
  • тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсують в об’їзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

Увесь інший громадський транспорт сьогодні працюватиме у штатному режимі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі 1 серпня деякий громадський транспорт не заїжджатиме на Соборну площу: зміни у маршрутахУкраїнська

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