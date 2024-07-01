У Дніпрі 1 липня чули вибухи: що відомо

Вночі у місті чули вибухи.

Вночі 1 липня під час повітряної тривоги жителі Дніпра почули щонайменше два вибухи.

Приблизно о 01:21 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для східних областей України. Через півгодини надійшла інформація про ракету, що тримає курс на Дніпро.

Перший вибух пролунав близько 02:00. Наступний – о 02:05.

О 02:08 очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив про зберігання загрози та наголосив не покидати укриття.

Про відбій оголосили о 02:57.

Близько 05:24 знову було оголошену тривогу, за інформацією Повітряних Сил, ракетна небезпека зберігалася до 05:47.

Очікуємо на офіційну інформацію.

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