У Дніпрі 1 липня чули вибухи: що відомо

Вночі 1 липня під час повітряної тривоги жителі Дніпра почули щонайменше два вибухи.
Приблизно о 01:21 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для східних областей України. Через півгодини надійшла інформація про ракету, що тримає курс на Дніпро.
Перший вибух пролунав близько 02:00. Наступний – о 02:05.
О 02:08 очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив про зберігання загрози та наголосив не покидати укриття.
Про відбій оголосили о 02:57.
Близько 05:24 знову було оголошену тривогу, за інформацією Повітряних Сил, ракетна небезпека зберігалася до 05:47.
Очікуємо на офіційну інформацію.
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