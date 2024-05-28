У Дніпрі 1 червня запрацює аквапарк Happy Day: графік та ціни

У Дніпрі 1 та 2 червня відбудеться відкриття сезону-2024 в аквапарку Happy Day.

Аквапарк Happy Day знаходиться за адресою Набережна Перемоги 37-д. З 1 червня він розпочинає роботу. Всіх охочих запрошують на відпочинок біля басейну та на водні розваги. Графік роботи: з 10:00 до 19:00.

Про це повідомили на сторінці аквапарку Happy Day в Instagram.

Тарифи:

Там додали, що відвідувачів чекають гірки, басейн для дорослих та дитячий басейн. Також для дітей з 14:00 організують програму з аніматорами.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі відбудуться Дні відкритих дверей у всіх мистецьких школах міста.

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