У Дніпрі 1 червня запрацює аквапарк Happy Day: графік та ціни

Аквапарк Happy Day знаходиться за адресою Набережна Перемоги 37-д. З 1 червня він розпочинає роботу. Всіх охочих запрошують на відпочинок біля басейну та на водні розваги. Графік роботи: з 10:00 до 19:00.
Про це повідомили на сторінці аквапарку Happy Day в Instagram.
Тарифи:
Там додали, що відвідувачів чекають гірки, басейн для дорослих та дитячий басейн. Також для дітей з 14:00 організують програму з аніматорами.
Нагадаємо, раніше ми також писали, що у Дніпрі відбудуться Дні відкритих дверей у всіх мистецьких школах міста.
Читайте також:
Автор:
Нідерландський благодійний фонд House of Animals відкрив у Дніпрі шпиталь…
У Дніпрі декілька небайдужих жінок допомогли чоловіку втекти від працівників…
У парку Шевченка цвіте яскрава квітка.
У Дніпрі 1 червня дітей з батьками запрошують на Дні…