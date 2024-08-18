У Дніпрі 1,5-річний хлопчик випав з вікна шостого поверху

У Дніпрі 1,5-річний малюк випав з вікна.

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на власні джерела.

Вчора, 17 серпня, до лікарні ушпиталили дитини з численними травмами.

Хлопчик увечері випав з вікна шостого поверху. Зараз він знаходиться у реанімації, лікарі борються за його життя.

За попередньою інформацією, дитина сперлася на москітну сітку та випала з вікна.

Після падіння з великої висоти вона отримала множинні переломи ребер, перелом стегна.

В усіх обставинах справи будуть розбиратися правоохоронці.

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