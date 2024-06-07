У Дніпра з’явилося ще одне місто-друг: подробиці - Днепр Инфо
У Дніпра з’явилося ще одне місто-друг: подробиці
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Сегодня 14:10

Дніпро буде співпрацювати з ізраїльським містом Нетанья.

Новости Днепра про У Дніпра з’явилося ще одне місто-друг: подробиці

Вчора, 6 червня, Заступник міського голови Дніпровської міської ради Володимир Міллер і мер міста Нетанья Мірям Фірберг-Ікар підписали Меморандум про дружбу. Міста будуть заохочувати і розширювати співробітництво у сферах освіти, культури, спорту, туризму, місцевого самоврядування, охорони навколишнього природного середовища і безпеки.

Про це повідомили на сторінці “Embassy of Ukraine in the State of Israel” у Facebook.

“Попри значні виклики і загрози національній безпеці, з якими стикаються Україна і Держава Ізраїль, сторони знаходять можливості для розширення міжрегіональної співпраці”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення рф в Україну у Дніпра з’явилося вже шість міст-побратимів: Осака, Гельсінкі, Амарилло, Гранд-Рапідс, Кельн та Острава. А нещодавно влада Дніпра обговорила проєкт угоди про співпрацю між Дніпром та норвезьким містом Драмменом, яку в подальшому планують укласти.

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