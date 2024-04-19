У Дніпр на Соколі з’являться острівці безпеки: для чого вони

Острівці безпеки з'являться на Соколі.

На Соколі з’являться три нових острівці безпеки, про це повідомили в спільноті Urban Dnipro.

Це такі виступи на дорозі, які дозволяють регулювати рух на наземних пішохідних переходах. Острівці слугують як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги.

Їх вдалося просунути в останній момент перед початком ремонту бульвару Слави, йдеться у повідомленні.

Також на бульварі нанесуть велосмуги та велокоридори.

Нагадаємо, через ремонт бульвару Слави не курсує тролейбус №21.

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