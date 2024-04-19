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У Дніпр на Соколі з’являться острівці безпеки: для чого вони

Сьогодні 19:33
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Острівці безпеки з'являться на Соколі.

Новости Днепра про У Дніпр на Соколі з'являться острівці безпеки: для чого вони

На Соколі з’являться три нових острівці безпеки, про це повідомили в спільноті Urban Dnipro.

Це такі виступи на дорозі, які дозволяють регулювати рух на наземних пішохідних переходах. Острівці слугують як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги.

Їх вдалося просунути в останній момент перед початком ремонту бульвару Слави, йдеться у повідомленні. 

Також на бульварі нанесуть велосмуги та велокоридори.

Новости Днепра про У Дніпр на Соколі з'являться острівці безпеки: для чого вони

Новости Днепра про У Дніпр на Соколі з'являться острівці безпеки: для чого вони

Новости Днепра про У Дніпр на Соколі з'являться острівці безпеки: для чого вони

Новости Днепра про У Дніпр на Соколі з'являться острівці безпеки: для чого вони

Нагадаємо, через ремонт бульвару Слави не курсує тролейбус №21.

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Новости Днепра про У Дніпр на Соколі з'являться острівці безпеки: для чого вониУкраїнська

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